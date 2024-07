Škof Trevisi: Čudovit dan in čudovito papeževo vabilo

Enrico Trevisi se je, potem ko je papežev helikopter nekaj po 12. uri vzletel s 4. pomola, vrnil na Veliki trg. Ljudje so tržaškemu škofu stiskali roke, turisti so ga prosili za selfi, on je vsakemu namenil prijazen nasmeh. Mi smo ga pa prosili za prve vtise pravkar doživetega dopoldneva.“Bil je res čudovit dan in čudovito je bilo papeževo vabilo, naj skupaj nadaljujemo pot. Pozval nas je, da se prepoznamo, vsak s svojim imenom, svojo zgodbo in upanjem. To naj bo sedaj res naše vodilo: hodimo skupaj in pomagajmo si uresničiti upanja vsakega izmed nas.”