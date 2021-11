Presegli 60.000 podpisov, ki jih bodo predstavili vladi

Spletna peticija, da je Trst mesto, ki verjame v znanost ne pa prestolnica proticepilcev je dan po zadnjem tržaškem shodu proti covidnemu potrdilu dosegla 60.000 podpisov. Pobudnika, to sta odvetnica in predsednica Fundacije CRT Tiziana Benussi ter pravnik Mitja Gialuz, jih nameravata predstaviti italijanski vladi. Od te in parlamenta zahtevata, naj se protestov in posledičnih nemirov lotijo z novimi in primernejšimi zakonskimi pristopi, ki bi ponovno vzpostavili ustavni red.

Začetnika uspešne pobude sta z javnim sporočilom nagovorila številne podpornike. V zapisu ponovno izstopata jeza in odpor do shodov proti covidnemu potrdilu, ki v svet ponašajo ne ravno najbolj zgledno sliko Trsta in povzročajo škodo samemu gospodarstvu. Teh je bilo od septembra do danes deset. Mesto je bilo v soboto kakor puščava, rolete trgovin so bile spuščene, v hotelih so odmevale odpovedi rezervacij turistov, nabrežje je ločeval srhljiv zid, sta obnovila dogajanje. Vse to – sta navedla – zaradi shoda, na katere se ni spoštovalo predvidenih pravil in na koncu katerega je manjša skupina želela z vso silo prodreti do prepovedane lokacije, Velikega trga. Gialuz in Benussi pozivata ljudi, naj še naprej podpisujejo peticijo, ker bo s tem jasno, da v Trstu velika večina verjame v cepivo in v njem vidi edino možno pot v pravo svobodo. Mesto skratka ne pripada manjši skupini jeznih posameznikov, sta spomnila in poudarila, da pravica do protestiranja ima določene meje. Demonstracije morajo spoštovati ostale temeljne pravice, ki jih ravno tako predvideva italijanska ustava, sta še izpostavila. Med temi izstopajo tiste do zdravja, dela in gospodarske svobode.