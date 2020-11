Prešeren prvi med znanstvenimi liceji v Trstu

Znanstvena smer Liceja Franceta Prešerna je najboljša tovrstna smer v Trstu. To izhaja iz vsakoletne študije Eduscopio Fundacije Agnelli, ki vsako leto izmeri uspešnost srednjih šol druge stopnje v Italiji, pri čemer upošteva uspeh univerzitetnega študija oz. zaposljivost bivših dijakov. Pri tem je delovna skupina, ki jo je koordiniral Martino Bernardi, analizirala podatke približno 1.275.000 dijakov, ki so obiskovali približno 7400 višješolskih učnih smeri ter maturirali v šolskih letih 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017, potem pa so bodisi nadaljevali študij na univerzi bodisi so se usmerili v svet dela.

Pri tem so raziskovalci glede študija na univerzi upoštevali t. i. indeks FGA, ki zaobjema odstotek osvojenih univerzitetnih študijskih kreditov in srednjo oceno pri polaganju izpitov. Znanstvena smer liceja Prešeren je prejela najvišji indeks FGA oz. 82.41 s 77,1 odstotka bivših dijakov, ki so v predvidenem roku opravili pet let drugostopenjske srednje šole. Tako je zasedla prvo mesto, medtem ko sta se na drugo oz. tretje mesto uvrstila liceja Oberdan in Galilei. Med tehniškimi zavodi pa se je na tretje mesto uvrstil Izobraževalni zavod Jožefa Stefana z indeksom FGA 55.06 ter 63,6 odstotka bivših dijakov, ki so v petih letih opravili višješolski študij. Pred njim sta na prvem oz. drugem mestu zavoda Volta in Deledda-Fabiani.

Na področju zaposljivosti in usklajenosti med opravljenim šolanjem in kasnejšim poklicem pa se je zavod Stefan uvrstil na drugo mesto s 41,93-odstotno zaposljivostjo in 40-odstotnim deležem bivših dijakov, katerih služba oz. poklic odgovarja opravljenemu višješolskemu študiju. Pred njim je na prvem mestu zavod Savoia-Galvani (Nautico), medtem ko sta se na tretje in četrto mesto uvrstila zavoda Volta in Deledda-Fabiani.