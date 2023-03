Prešernovca prepričala z analizo organskega kmetijstva

Italija izvaja kmetijsko politiko, ki je primerna za zmanjšanje uporabe neorganskih gnojil in njihovega vpliva na okolje. Tako izhaja iz statističnega posterja dijakov četrtega razreda smeri uporabne znanosti Znanstvenega liceja Franceta Prešerna Gabriela Marie Tavcarja in Damjana Opačića, ki sta pod mentorstvom profesorja Daniela Doza sodelovala na natečaju nacionalnega statističnega inštituta Istat v sklopu mednarodnega projekta za statistično pismenost (ISLP). Prepričala sta komisijo in se uvrstila na drugo mesto v Italiji.

»Za višje srednje šole in univerze je temo določil Istat. Glede na to, da so letos v sodelovanju z mrežo Rica (Rete di Informazione Contabile Agricola) naredili sedmi popis v kmetijstvu, so izbrali to temo,« je razložil Doz. Dijaki so morali zato uporabiti zanesljive podatke in sami določiti, kaj bi radi analizirali, ter predstaviti poster v velikosti A1, ki so ga v elektronski obliki poslali komisiji.

Prešernovca sta se odločila, da bosta analizirala razmerje med organskim kmetijstvom in neorganskimi gnojili v Italiji in v Evropi ter zbrane podatke povezala s cilji Agende 2030 Organizacije združenih narodov. Ugotovila sta, da se Italija približuje 13. cilju, ki želi zmanjšati vplive na okolje, za Evropsko unijo pa ne moreta trditi enako. »Dijaka sta skušala ugotoviti povezanost med večanjem števila hektarjev za organsko kmetijstvo in manjšanjem ton neorganskih gnojil, tako v Italiji kot v Evropski uniji,« je razložil njun mentor. Zanimivo se mu je zdelo odkritje, da ta hipoteza velja za Italijo, za Evropsko unijo pa ne. »Po eni strani je tudi v Evropi več hektarjev namenjenih organskemu kmetijstvu, po drugi pa se količine kemijskih gnojil niso zmanjšale, ampak so ostale konstantne v času,« je še pojasnil Doz in dodal, da verjetno neorganske kmetije uporabljajo več umetnih gnojil kot so jih pred časom.