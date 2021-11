Prešernovci najbolj prodorno odgovorili na ustvarjalni izziv (video)

Berlin, 1988: Julia je stara petnajst let in živi na vzhodu mesta, tik ob zidu. Na drugi strani kamnitega bloka živi trinajstletna Ines. Najstnici si skozi manjšo luknjo redno izmenjujeta pisma in tako odkrijeta, da sta pravzaprav sestri. V bistvo nemškega romana Mauerpost – dekleta sta si tako blizu in obenem tako daleč – so dijaki jezikovne smeri liceja Franceta Prešerna zadeli z istoimenskim videoposnetkom, s katerim so si prislužili prvo absolutno nagrado na literarnem natečaju v nemškem jeziku turinskega Goethe inštituta Das sprechende Buch goes digital (Govoreča knjiga postane digitalna).