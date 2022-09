Pretihotapila sta 17 migrantov

V nedeljo ponoči so policisti iz policijske postaje pri Sv. Soboti aretirali dva tihotapca migrantov, ki sta v Italijo pretihotapila 17 tujih državljanov.

Okoli 4. ure so policisti v Ulici Battigelli v Lonjerju opazili enoprostorec s slovensko registrsko tablico, ki je prevažal veliko ljudi. Na delu ulice, ki je malo viden, so ti začeli stopati iz avtomobila, za njim pa je pripeljal drugi avtomobil, iz katerega so tudi začeli stopati ljudje. Policisti so takoj ustavili enoprostorec in voznika ter nekaj potnikov, nekaterim pa se je uspelo porazgubiti po gozdu. Drugi avtomobil pa je nevarno obrnil in bežal proti centru mesta, a so ga policisti ujeli v Ulici Brigata Casale.

Tihotapca so identificirali kot kosovska državljana, stara približno 20 let, migranti pa, ki so bili vsi blatni in izmučeni od poti, so bili kurdskega izvora. Med njimi je bila tudi družina s štirimi otroki, ki so jim takoj nudili asistenco. Voznika so policisti aretirali zaradi spodbujanja nezakonitih migracij in jih odvedli v videmski zapor. Policisti so tudi zasegli avtomobila, ki sta ju uporabila za prevoz migrantov, in denar, ki so ga za to zaslužili.