Pri 48 letih od staršev zahteval žepnino

Openski karabinjerji so izsledili 48-letnika iz Tržiča, ki je izsiljeval svoje starše. 48-letnika, ki je brez stalnega prebivališča, so opazili v enem od lokalnih javnih obratov. Moškega so aretirali, ker mora prestati tri leta zaporne kazni zaradi zlorab v družini in izsiljevanja.

Od staršev je namreč 48-letnik več časa zahteval, naj mu dajo žepnino, ko pa tega niso želeli storiti, jim je grozil. Starši so našli pogum in sina prijavili ter oddaljili od doma. Moški je tako ostal brez denarja in z obsodbo tržaškega sodišča.