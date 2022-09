Pri Banih trčil v most in se hudo poškodoval

Na nekdanji Trbiški cesti se je pri Banih okrog 15.30 hudo ponesrečil voznik avtomobila ford fiesta. Med vožnjo proti Opčinam je zapeljal desno z vozišča in silovito trčil naravnost v tamkajšnji most. Moški se je pri tem hudo poškodoval. Brez zavesti je ostal ukleščen v razbitinah, iz katerih so ga z uporabo hidravličnega orodja rešili gasilci, ki so med drugim morali prerezati avtomobilska vrata. Osebje službe 118 ga je po nudenju prve pomoči prepeljalo v bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so gasilci in lokalna policija.