Pri Briščikih zgorela dvonadstropna hiša (video)

Gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči ob 3.30 posredovali pri Briščikih, kjer se je v dvonadstropni hiši blizu sedeža domačega društva vnel hud požar. Stanovalka, stara okrog 75 let, je bila poškodovana in so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Opekla si je obraz, poleg tega je vdihavala strupen dim. Njeno zdravstveno stanje je stabilno in je bila med prevozom v bolnišnico pri zavesti, so sporočili reševalci. Drugo osebo so oskrbeli na kraju in zanjo ni bil potreben prevoz v bolnišnico.