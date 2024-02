Policisti so v sredo, 7. februarja, na avtobusu pri Fernetičih prestregli 30-letnega romunskega državljana, za katerim je bila razpisana evropska tiralica. V Aleksandriji v Romuniji ga je tamkajšnje sodišče obsodilo zaradi nasilja zoper uradno osebo in odredilo njegovo aretacijo. Policisti so ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago predsedniku drugostopenjskega sodišča za uvedbo postopka o izročitvi romunskim pristojnim oblastem.