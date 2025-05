Pri Fernetičih zbrali osemdeset črnih vreč odpadkov (FOTO)

Nedeljski dan je za več kot 60 energije polnih prostovoljcev minil v znamenju čiščenja okolja. Toliko udeležencev se je letos zbralo na čistilni akciji Očistimo Kras 2025, ki je potekala pri Fernetičih, kjer so se na različnih koncih vzdolž ceste nedaleč stran od nekdanjega mejnega prehoda lotili pobiranja odpadkov. »To je bil dan odgovornosti, izobraževanja in okoljske ozaveščnosti za razumevanje potreb tega območja,« je povedal koordinator akcije, profesor Dario Gasparo.

Pobudnik druge čistilne akcije (prva je lani potekala na Steni v dolinski občini, kjer so čistili pot za pribežniki) je bilo združenje MiTi, ki je skupaj z italijanskim alpinističnim klubom CAI, Občino Repentabor in drugimi združenji (ob številnih vejah CAI tudi Legambiente, WWF, SOS Carso in SPDT) in s posamezniki priredil akcijo na območju repentabrske občine.

»Občinsko pokroviteljstvo je bilo dragoceno. Županja Tanja Kosmina, ki je aktivno sodelovala pri čiščenju, je pripomogla k udeležbi nekaterih migrantov iz Kosova, Pakistana in Afganistana, ki so nastanjeni v Domu Malala pri Fernetičih,« je povedal in opozoril še na posredovanje namestnice prefekta Marzie Baso pri olajšanju postopkov za vključevanje gostov. Gian Lorenzo Marinese iz podjetja Nova Facility, ki upravlja dom, pa je prostovoljce pospremil tudi na ogled prostorov.

»Za nami je nadvse hvalevredna in potrebna akcija, s katero smo ponudili pravi zgled sodelovanja in spoštovanja,« je ocenila Kosmina, ki ni pričakovala takega odziva. »Z dobro voljo in altruizmom pa se očitno lahko doseže pomembne cilje.«

Zahteven delovni dan se je za prostovoljce začel že zjutraj in po zaslugi številnih je delo hitro steklo. Vsak je dobil rokavice, vrečke in klešče za pobiranje odpadkov ter razpršilo proti klopom. Prav gotovo bo dan ostal številnim v spominu, saj so delili konkretno izkušnjo v okolju, ki je zadihalo brez odpadkov, je ugotavljal Gasparo. »Že okrog 13. ure so bili dolina pri Fernetičih in območje ob cesti, ki vodi do Interporta, popolnoma očiščeni. Zbranih je bilo približno osemdeset velikih črnih vreč polnih plastenk, pločevink, oblačil in čevljev, pa tudi avtomobilskih delov, avtoradiev. Plastike in pločevine nasploh pa na kupe.« Celo hladilnik in nekaj televizorjev so našli.