Pri kontovelski mlaki ustvarili eksotično plažo

Pri kontovelski Mlaki je bilo v nedeljo kot na pravi eksotični plaži. Senčniki, brisače, ležalniki, nič ni manjkalo ... niti pesek. Ravno v slednjem so zahodnokraški rajonski svetniki Roberto Cattaruzza (Levica), Febe Sillani in Alessandro Starc (Demokratska stranka) dobili navdih za flash mob oziroma ironično-polemični prizor, s katerim so hoteli ošvrkniti Občino Trst, češ da je povsem neustrezno in nezadovoljivo sanirala kraško kotanjo, ki je zelo priljubljena med domačini in drugimi obiskovalci.

Poleg vseh prejšnjih težav se je pred dnevi pojavil še temnejši pesek, ki s kontovelskim okoljem nima kaj dosti opraviti, lahko obnovimo njihova stališča. Tržaški občinski odbor je po njihovem mnenju poleg tega ravnal zelo arogantno in ni hotel prisluhniti dvomom ter skrbem, ki so jih izrazili rajonski svet in prebivalci. Kljub množičnemu dogajanju ob Barcolani se jim je zato pri dogodku pridružila skupina krajanov.

Cattaruzza je na to temo tudi vložil svetniško vprašanje, ker je rajonskim svetnikom prišlo na uho, da namerava občina okoli mlake naložiti še dodatno plast zemlje, da bi lahko posadili dodatno zelenje. Razumeti hoče, če je to res, ker bi se obseg kotanje tako še dodatno zmanjšal in bi naposled ostala le četrtina prvotne mlake. Med deli namreč niso odstranili vsega rastlinja kot obljubljeno, je spomnil.

Zemlja okrog mlake obenem ni zrahljana, tako da se voda ne zadrži na površini. Dela pa naj bi se uradno zaključila, ker so delavci odstranili trakove in pregrade, ki so zamejevale delovišče, je kritično pripomnil Roberto Cattaruzza.