Pri naravnem predoru silovito trčil v skalo

Na Obalni cesti pri naravnem predoru je okrog 1. ure ponoči 25-letni voznik izgubil nadzor nad svojim fiatom puntom in silovito trčil v skalo. Pred tem ga je na cestišču, ki je bilo spolzko zaradi rosenja in megle, zaneslo na nasprotni vozni pas in se je zaletel v varnostno ograjo, od koder ga je odbilo in je končal v skali.

Na kraj so z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ga potegnili iz razbitin in mu nudili najnujnejšo pomoč. Nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, na kraju so bili tudi karabinjerji iz Nabrežine, ki so poskrbeli za ureditev prometa in preiskujejo vzroke nesreče.