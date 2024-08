Pri Saležu reševali domačina, ki je padel z lovske opazovalnice

Gorski reševalci iz Trsta so včeraj ob 18.30 posredovali v Saležu, kjer je 71-letni domačin padel z lovske opazovalnice, visoke kake tri do štiri metre, pri čemer se je poškodoval in obležal na tleh na trebuhu. Sin, ki je bil zaskrbljen zaradi daljše očetove odsotnosti, ga je večkrat poklical po telefonu, toda ni prejel odziva. Ker ga je oče dan prej obvestil, da se bo odpravil na lov, ga je začel iskati. Naposled ga je našel poškodovanega ob lovski opazovalnici. Kaže, da je popustilo leseno ogrodje. Nemudoma je poklical na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Poleg osmih gorskih reševalcev so na kraj prispeli še reševalno vozilo in zdravniški avtomobil službe 118 ter gasilci. Zdravstveno osebje ga je na kraju stabiliziralo, nato so ga naložili na nosila in prenesli do terenskega vozila, s tem pa prepeljali do reševalnega vozila in nato v bolnišnico.