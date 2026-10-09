Pri Svetem Ivanu gorel pralni stroj

Pri Sv. Ivanu je okrog 11.40 začelo goreti. Z dvorišča hiše v Ulici Boegan 2 (tik nad Vrdelsko cesto, v bližini Narodnega doma) se je širil dim, ki je v soseski povzročil preplah. Na kraj so prispeli gasilci, kmalu tudi avtolestev, ter reševalno vozilo in avtomobil službe 118, policija in še lokalna policija. Slednja je Vrdelsko cesto zaprla za promet. Gašenje je trajalo malo, poškodovanih ni bilo. Kot je pojasnil vodja gasilske ekipe, je iz neznanih vzrokov začel goreti pralni stroj, ki se je nahajal na notranjem dvorišču hiše, tik ob njej. Škoda je omejena, fasado hiše je očrnilo, hiša pa je uporabna.