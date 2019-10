Pri svojem živahnem delovanju ostajajo zvesti svojim koreninam

V srbsko-pravoslavni skupnosti v Trstu je te dni vse živo. Njeni člani namreč slavijo 150-letnico mogočne cerkve sv. Spiridona pri Ponterošu.

Ob pomembnem jubileju smo včeraj na upravnem sedežu skupnosti v Ul. Genova obiskali podpredsednika Zlatimirja Selakovića, ki pri delu pomaga predsedniku Radetu Milivojeviću. O sebi pravi, da je njegova življenjska zgodba zelo podobna tisti drugih sedanjih članov. V Trst se je iz rodnega Požarevca preselil leta 2000, se pravi po vojni v nekdanji Jugoslaviji.

»Srbsko-pravoslavna skupnost je leta 2016 slavila 260. obletnico svoje prisotnosti v Trstu. Doživeli smo mnoge vzpone in padce. Nikoli pa nismo bili v nevarnosti izginotja. Leta 2010 smo lahko računali na več kot 10.000 pripadnikov, potem se je to število zaradi gospodarske krize nekoliko zmanjšalo,« je razčlenil Selaković in dodal, da ostajajo pri svojem živahnem vsakodnevnem delovanju zvesti svojim koreninam.