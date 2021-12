Pri Trebčah zrasla nova antena

Pred mesecem dni se na cesti med Opčinami in Trebčami, ravno v višini trebenskega pokopališča pojavilo delovišče. Na zemljišču nasproti pokopališča so delavci manjši izvajali izkop, da bi tja postavili anteno za mobilno telefonijo. Danes je antena pokonci, kakor to predvideva dogovor med jusom Trebče in družbo za mobilno telefonijo Iliad.

O anteni je v Trebčah resnici na ljubo beseda tekla že pred več leti, se je spominjal Matia Premolin, ki je danes podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta. Takrat je družba oddajnik nameravala postaviti nekam sredi vasi, pa so se vaščani temu upravičeno uprli. Priredili so več srečanj, da bi poiskali ustreznejšo rešitev, tako da je bilo naposled domenjeno, da bo družba poiskala prostor izven vasi. Nekaj let se nič ni premaknilo, tako da so vaščani skorajda pozabili na anteno oz. mislili, da se je selila kam drugam – pa se je naposled le pojavila. »Zaslužek oz. prihodek od postavitve oddajnika na jusarskem zemljišču bo tako namenjen vasi oz. krajevni skupnosti, društvom, šoli ali vrtcu na primer in ne zasebniku,« je dodal Premolin.