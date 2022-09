Pri zahtevi po obnovi protokola Prosecco DOC zmanjkala dva župana

Zmanjkala sta dva podpisa, poziv za obnovo protokola Prosecco doc pa je le romal do predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige. Skupno izjavo županov nekdanje tržaške pokrajine so Igor Gabrovec (Devin-Nabrežina), Monica Hrovatin (Zgonik), Tanja Kosmina (Repentabor) in Sandy Klun (Dolina) podpisali na srečanju, ki ga je Kmečka zveza v ponedeljek pozno popoldne priredila v dvorani Zadružne kraške banke na Opčinah. Tržaški in miljski župan Roberto Dipiazza oziroma Paolo Polidori sta vabilo odbila, češ da gre za vprašanje, ki presega pristojnost krajevnih občin in ga morajo reševati na višji, ministrski ravni.

Prvi je poudaril, da ne more slepo podpisovati pisem, ki jih ni preučil. V igri so zelo visoke vsote denarja, zato se ne smemo igrati, je večkrat ponovil Dipiazza. Pojasnil je, da mu nihče ni posredoval nobenega dokumenta (Kmečka zveza je uredništvu poslala tematsko gradivo, ki ga je naslovila županom op.nov.) in bi morali tega skupaj vzeti v pretres na Opčinah. Tako pa v javni upravi ne gre, je dejal. Če ni podpisal skupne izjave pa še ne pomeni, da se je požvižgal, je še pristavil. Spodbudil je in namerava še spodbujati tako Fedrigo kot ostale pristojne, naj se pride do dna zadevi.