Pri Žavljah umrl motorist

Včeraj zvečer malo po 20. uri se je pri Žavljah smrtno ponesrečil motorist. Gre za 52-letnega Tržačana, ime mu je bilo Walter Benci. Med vožnjo naj bi nad vozilom izgubil nadzor in zgrmel na tla. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki so ponesrečenca oživljali, žal pa so bile poškodbe prehude in mu ni bilo več pomoči. Srčno masažo naj bi začeli izvajati že nekateri mimoidoči, ki so ponesrečencu nemudoma priskočili na pomoč. Karabinjerji preiskujejo vzroke tragične nesreče, po do zdaj znanih podatkih naj vanjo ne bi bilo vpleteno nobeno drugo vozilo.