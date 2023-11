Pričakujejo rekordno turistično takso

Letošnja turistična taksa bo rekordna. To je včeraj na sestanku občinske komisije, na kateri so v fokus postavili osnutek proračuna za prihodnje leto, potrdil pristojni za turizem Giorgio Rossi, ki je dejal, da do konca leta pričakujejo okoli 2,4 milijona evrov, kar pomeni 40% več kot lani. 1,9 milijona so že prejeli in tudi določili, kako bodo denar porabili. Okoli 1,4 milijona bo šlo za trženje in promocijo turizma in za organizacijo prireditev, 480 tisočakov pa za naložbe, med katerimi ima prednost vzdrževanje turistične infrastrukture in javnih površin, namenjenih turistom.

Med prireditvami, ki bodo prihodnje leto dobile precej denarja od turistične takse, je razstava Van Goghovih del. Za to bo šlo 738 tisoč evrov, s čimer bodo krili stroške varovanja slik. Sama razstava, ki jo bo organizirala Arthemisia, bo seveda veliko dražja. Kot je napovedal odbornik Rossi, naj bi organizacija te stala okoli tri milijone evrov. Večji del te vsote bo prispevala hiša za trženje umetnosti Arthemisia, ki računa, da bo investicijo pokrila s prodajo vstopnic in muzejskih spominkov. Razstavo bodo v muzeju Revoltella odprli konec februarja, na ogled pa bo šest mesecev.

