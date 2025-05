Pričenja se festival Trst, križišče kultur

Z vodenim ogledom srbsko- oziroma grško-pravoslavnega pokopališča pri Sveti Ani se jutri ob 9.30 pričenja že štirinajsti festival Trst, križišče kultur, ki ga prirejata društvo Altamarea Eventi in potovalna agencija Mittelnet pod pokroviteljstvom Občine Trst. Udeležba na veliki večini dogodkov, tudi na ogledu pokopališč z vodičem Luco Bellocchijem, je plačljiva, organizatorji prijave zbirajo na tej povezavi.

V sklopu festivala, ki so ga predstavili danes dopoldne, bo ravno tako jutri ob 10.30 na sporedu ogled muzeja tržaške grško-pravoslavne skupnosti Pisani tik ob grško-pravoslavni cerkvi svetega Nikolaja. Ogled je brezplačen, nanj se ni treba prijaviti.

V nedeljo pa se bo mogoče z zgodovinarjem Zenom Saracinom sprehoditi po tržaškem Starem pristanišču, vodnik bo obiskovalcem razkazal tudi hidrodinamično centralo, ki je poganjala žerjave in druge pristaniške stroje. Tudi ta ogled je plačljiv, obvezna je prijava na omenjeni spletni strani.

V ponedeljek, na praznik Republike Italije, bo na vrsti voden ogled tržaškega Muzeja Revoltella s fokusom na umetninah, ki prihajajo z Daljnega vzhoda. Organizatorji dogodka, na katerega se je treba prav tako prijaviti na omenjeni spletni strani, želijo namreč predstaviti zgodovinsko vez med Trstom in Daljnim vzhodom. V torek pa bo tržaški pop Raško Radović javnosti razkazal srbsko-pravoslavno cerkev svetega Spiridona. Ogled je prost, nanj se ni treba prijaviti, zbirališče bo ob 10.15 pred glavnim vhodom v svetišče v Ulici svetega Spiridona.

Pri Orehu deluje ena zadnjih tovarn spužev, ki se ukvarja s predelavo teh morskih plodov. Tovarno spužev Rosenfeld si bo mogoče ogledati v petek, 6. junija, ob 15.30. Prijavite se lahko na že omenjeni spletni strani. 7. junija ob 10.30 bodo ponovili obisk muzeja tržaških Grkov, v nedeljo, 8. junija, pa se bo niz dogodkov zaključil z vodenim ogledom mestne četrti nad potokom Ključ, med Ulico san Lazzaro in ljudskim vrtom De Tommasini. Prijave na spletni strani potovalne agencije Mittelnet.

Jedro dogajanja bo od jutri do prihodnje nedelje vsekakor Ponteroš z okolico. Tam bodo na svoj račun prišli predvsem zbiratelji: člani društva Me ricordo bodo na stojnicah ponujali starinske predmete. Prisotni bodo vsak festivalski dan med 9.30 in 20. uro.