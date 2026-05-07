Odprtje razprodano, jutri projekcija dokumentarca o Regeniju

7. maj 2026 | 10:45
    Jutri bo ob 16. uri na sporedu dokumentarec o Regeniju
Novinarka in pisateljica Concita De Gregorio bo protagonistka današnjega uvodnega večera festivala znanstvenega založništva Scienza e virgola. Ob 21. uri se bo v gledališču Miela pogovarjala z umetniškim vodjo festivala Paolom Giordanom, fizikom in uveljavljenim pisateljem. Brezplačne vstopnice so pošle, za ostale dogodke, ki se bodo v gledališču zvrstili do nedelje, pa si jih lahko zagotovite na spletni strani www.scienzaevirgola.it.

Na primer za jutrišnji dogodek (ob 16. uri) v spomin na raziskovalca Giulia Regenija. Ogledu dokumentarca Giulio Regeni - Tutto il male del mondo bo sledil pogovor z njegovo družino. Sicer pa bo na večino dogodkov mogoče priti brez rezervacije. Med današnjimi naj omenimo vsaj ob 18.30 odrsko branje pričevanj žrtev černobilske tragedije, ki ga je na podlagi knjige Svjatlane Aleksievič priredila Roberta Biagiarelli.

