Prihodnjo soboto se začenja sezona pomorskih povezav

Po letih velikih sprememb in nekaterih problemov je Dežela FJK prvič neposredno razpisala naročilo za sezonske pomorske povezave. Doslej so bila zanje pristojna lokalna prevozna podjetja, četudi z deželnim denarjem. Javno naročilo predvideva pet let plovb, z možnostjo podaljšanja za dodatno leto, največjega od dveh poglavij razpisa je osvojila tržaška ladjarska družba Delfino Verde, motorji dveh njenih ladij bodo zabrneli čez teden dni.

Prvi dve povezavi, ki bosta začeli obratovati letos, sta tisti med Trstom in Gradežem oziroma Lignanom ter med Trstom in Sesljanom, tradicionalni liniji, ki bosta doživeli radikalne spremembe. Delfino Verde se po šestletnem premoru vrača na relacijo Trst-Gradež, ki je bila v teh letih kar nesrečna.

Dežela FJK se je letos odločila, da podaljša pomorsko linijo med Trstom in Gradežem do Lignana. Doslej je bilo v visoki sezoni med Gradežem in Trstom v vsako smer troje plovb, zaradi daljšega časa plovbe bosta letos na voljo le dve. Ladja bo Trst z letoviščema povezovala od prihodnje sobote do 4. oktobra, vsak dan razen ob ponedeljkih.

Povezava med Trstom in Sesljanom bo na voljo v istem časovnem obdobju kot ladja za Gradež in Lignano, za razliko od slednje pa bo na voljo tudi ob ponedeljkih. V vsako smer bodo na voljo dnevno po štiri plovbe, novost letošnjega leta sta, ob podaljšani sezoni, dodatna postanka pri Čedazu ter v Starem pristanišču.