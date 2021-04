Prihodnost bo krojil daljinec ali želja po doživetju?

Kdaj bomo doživeli znova gledališko oz. kinodvoransko čutno razsežnost? Kdaj se bodo luči znova ugasnile in bo v zatemnjenem okolju zavladala popolna tišina, v kateri bo gledalec edino lahko spremljal gibljive podobe na odru ali platnu? Nekateri potihem upajo, da bo to že konec meseca, drugi so previdni in si ne delajo večjih utvar. Nelahko in nedorečeno obdobje prisilno daleč od občinstva je domače ponudnike gledaliških oz. filmskih užitkov »priklenilo« na realna tla in jih hkrati spodbudilo, da so se preizkusili v alternativnih oblikah spletanja odnosov z občinstvom.

»Jasno je želela napoved, da bodo gledališča odprla 27. marca, se pravi ob svetovnem dnevu gledališča, dvigniti moralo in vliti nekaj optimizma,« je ugotavljal direktor Slovenskega stalnega gledališča Danijel Malalan. Danes je datum ponovnega zagona dejavnosti še neznanka, mimo katere se vseeno skuša snovati tudi kratkoročne perspektive. Vaje za zaprtimi vrati nadaljujejo tako v SSG kot v gledališču Contrada, kjer so se tako kot vsi preizkusili v spletnih vodah, je povedala direktorica Livia Amabilino.

Tudi upravitelji kinodvoran se upravičeno sprašujejo, ali bodo v prihodnje ob polovico občinstva, ki si bo film raje ogledalo z domačega kavča. Predsednik zadruge La cappella Underground, ki upravlja kinodvorano Ariston, Daniele Terzoli je ugotavljal, da se je v tem obdobju veliko gledalcev odločilo za nakup filmov na platformah. Tako kot večina kinodvoran v deželi so se tudi sami odločili za tematske spletne projekte in zelo uspešne on-line festivale, hkrati pa so pristopili k platformi #iorestoinSALA, ki ponuja virtualne oglede filmov d’essai ob nakupu vstopnice, kot v kinu.