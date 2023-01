Primarne ambulante namesto družinskega zdravnika

Preden se je staro leto poslovilo so vodstvo Zdravstvenega podjetja Asugi in predstavniki sindikalnih organizacij zdravnikov splošne medicine Smi, Snami, Fimmg podpisali dogovor, ki naj bi nekoliko omilil težave, ki so nastale zaradi hudega pomanjkanja družinskih zdravnikov.

Potem ko so za mizo sedli že 23. decembra, so v petek 30. decembra po večurnem dogovarjanju le našli rešitev za premostitev izrednih razmer in pomanjkanja zdravstvenega kadra, ki bo z januarjem zabeležilo še dodaten upad zaradi številnih napovedanih upokojitev. Podjetje Asugi namerava po novem do konca januarja ustanoviti poskusno primarno ambulanto (it. ambulatorio sperimentale di assistenza primaria), ki bo namenjena izključno občanom, ki so ostali brez družinskega zdravnika oz. jim ni uspelo uspešno zaključiti postopka za njegovo takojšnjo zamenjavo. Služba bo pacientom na voljo med 8. in 20. uro, od ponedeljka do petka, pa tudi ob sobotah med 8. in 10. uro.

Predstavniki Asugi in sindikatov so se lotili tudi vprašanja dviga zgornje meje pacientov na zdravnika. Obravnavali so ga z ekonomskega vidika – podjetje namerava priznati neke spodbude za zagotovitev ustrezne oskrbe pacientov od sedanjih 1500 do največ 1800, zato bo zdravnikom, ki se odločijo za to, priznan letni dodatek, ki znaša 13,46 evra na vsakega dodatnega pacienta.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.