Primer Resinovich bodo ponovno preučili

Primer Liliane Resinovich, ki ostaja z vsemi z njim povezanimi odprtimi vprašanji v ospredju italijanskih medijev, je postregel z novim presenečenjem. Vršilec dolžnosti glavnega tržaškega tožilca Federico Frezza je danes dopoldne sporočil, da ga bodo ponovno preučili. Lahko bi tudi odredili morebitne nove ekspertize, je navedel. V to smer se je odločil po nedavni vložitvi medicinsko-pravnega poročila o smrti ženske, ki so ga sestavili forenzična antropologinja Cristina Cattaneo, sodna zdravnika Stefano Tambuzzi in Biagio Eugenio Leone ter entomolog Stefano Vanin.

Iz poročila naj bi po neuradnih podatkih izhajalo, da naj bi Tržačanko ubili oziroma zadušili. Sicer ne gre za popolno novost, saj domneva samomora se je od samega začetka izkazovala za zelo šibko. Več pa uradno še ni znano. Primer bo vsekakor prešel v roke drugega tožilca, saj dosedanja tožilka ne dela več v Trstu, je pojasnil Frezza.

Liliana Resinovich je izginila 14. decembra 2021, njeno truplo pa so našli 5. januarja 2022 v svetoivanskem parku v Trstu.