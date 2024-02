Primorski dnevnik v Dolenjskem listu

Primer italijanskega vojaškega zdravnika Amilcareja Scalincija, ki je vodil partizansko bolnišnico v Kočevskem Rogu in čigar življenjsko zgodbo je odkril Primorski dnevnik, odmeva tudi na Dolenjskem. Scalinci je namreč kot zdravnik deloval v Novem mestu, kjer je spoznal ženo Marijo Kopač in kjer se je rodila njuna hčerka Adriana. Njegovo zgodbo povzema Dolenjski list. Tudi na Dolenjskem je Scalinci malo poznana osebnost, da je plemenita izkušnja mladega zdravnika iz Taranta sploh prišla v javnost nosi zaslugo tudi zgodovinar Blaž Štangelj, odličen poznavalec partizanskih bolnišnic na Dolenjskem in ne samo.

O Scalinciju in odločilni vlogi Primorskega dnevnika pri tej zgodbi piše tudi zadnja številka revije 0-44, ki jo izdaja tržaško pokrajinsko vodstvo VZPI-ANPI (glavni urednik Dušan Kalc). Članek je v slovenščini kot v italijanščini v sozvočju z revijo, ki je popolnoma dvojezična.