Pripeljal je prvi ekološki hibridni vlak Blues

Včeraj okoli 9. ure zjutraj je na tržaško železniško postajo pripeljal prvi hibridni vlak Blues, ki pelje na električni in dizelski pogon, s pomočjo akumulatorja pa pelje tudi na prvem in zadnjem odseku neelektrificiranih prog ter ob vstopu na železniške postaje. Nova tehnologija pomaga pri zmanjšanju izpusta emisij CO2 do 60 odstotkov v primerjavi s konvencionalnimi vlaki, hibridni vlak naj bi porabil 50 odstotkov manj goriva, odlikovalo pa naj bi ga tudi tišje obratovanje. Italijanske železnice bodo na začetku prihodnjega leta na tračnice v Furlaniji - Julijski krajini postavile še deset tovrstnih vlakov, floto pa bodo obogatili še s 14 vlaki Rock, s čimer se bo pri nas povprečna starost voznega parka znižala na devet let.

Več o novem vlaku so povedali predstavniki družbe Trenitalia. Blues je razvila družba Hitachi, ki je prvi ekološki vlak te vrste na italijanske železniške tire postavila marca lani. Toskana je bila prva regija, v kateri so začeli eksperimentirati Blues, flota teh vlakov pa bo ob koncu projekta štela 110 vlakov (sedem regij).

Predstavniki lokalnih oblasti in novinarji so se včeraj lahko osebno prepričali, da so novi vlaki udobni in prostorni, omogočajo pa tudi enostavnejši vstop in izstop gibalno oviranim osebam - vsi vlaki imajo izvlečno stopnico in dodatno mobilno klančino za invalidski voziček. Vlak potnikom ponuja sodobne rešitve, ki zajemajo vtičnice za elektronske naprave in dostop do brezžičnega omrežja. Predviden je tudi sodoben sistem ohlajanje prostorov, ki se prilagaja številu potnikov.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.