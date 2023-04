Prireditev Horti Tergestini vabi konec tedna v svetoivanski park

Okrog 80 razstavljavcev in bogat spored kulturnih dogodkov, med katerimi bo tudi predstavitev nove knjige nekdanje rektorice Univerze na Primorskem Lucije Čok. Svetoivanski park bodo v soboto in nedeljo ponovno napolnile stojnice in rastline prireditve Horti Tergestini. Častna gostja bo Andreina Contessa, direktorica deželnih muzejev FJK in Miramarskega parka in gradu.

Prireditev Horti Tergestini prireja zadruga Monte San Pantaleone v sodelovanju z različnimi partnerji, njen cilj pa je promocija življenja v sozvočju z naravo, vrtnarstva in okolju prijaznih praks. 15. in 16. aprila se bo mogoče od 9. ure do zatona sprehajati med stojnicami okrog 80 razstavljavcev, ki bodo ponujali semena, lončnice, drevesa in druge rastline, pa tudi vse, kar spada zraven –od orodja do lončkov, vaz in raznih vrtnih dodatkov, pa tudi obrtniške izdelke iz lesa, oblačila ...

Spored kulturnih dogodkov bo v soboto ob 11. uri uvedla častna gostja Contessa s predavanjem na temo Ars Botanica, medtem ko bo ob 16. uri Veronica Rossi predstavila knjigo Salvarsi con il verde. La rivoluzione del metro quadro vegetale. V nedeljo ob 11. uri bo Lucija Čok predstavila knjigo Okus po morju, stara istrska kuhinja (Annales ZRS, 2023), ki je nastala v sklopu projekta LAS Zgodbe o ribištvu Slovenske Istre skozi čas. Ob 16. uri bo še čas za predstavitev stripa Fàula Birdi, ki sta ga ustvarila Erre Push in Elena Gerebizza.

Najmlajši bodo v nedeljo ob 16. uri pred muzejem MiniMu imeli na voljo pravljično urico iz niza Rojeni za branje (obvezna rezervacija s sporočilom na 349 325 6747).