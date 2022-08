»Prireditev so ljudje vzeli za svojo«

»Prireditev je občutena in ljudje so jo vzeli za svojo.« Tako je županja Občine Repentabor Tanja Kosmina komentirala množično udeležbo na Sprehodu s pesniki pod Repentabrom, ki je potekal 14. avgusta. Sprehod je letos že enajstič priredila Skupina 85 v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev iz Ljubljane, repenskim Kulturnim društvom Kraški dom in pod pokroviteljstvom Občine Repentabor.

Letošnji gostje na poti so bili Chiara Carminati, Sanja Širec, Ivan Dobnik in Luciano Paronetto. »Sprevodniki«, ki so ob vsaki postojanki poskrbeli za uvodne besede, pa so bili tržaški književniki Vilma Purič, Marko Kravos in Roberto Dedenaro.

Sprehod se je začel ob prvem kipu na Pesniški poti, pri Srečku Kosovelu, nadaljeval pri kipu Umberta Sabe ter se zaključil pri obeležju Igu Grudnu, pri čemer so branje iz del avtorja spremljale melodije, ki sta jih posredovala kitarist Emanuele Laterza in čelistka Leila Smolinsky. Če je Sanja Širec motive za svoje pesmi črpala tudi iz našega vsakdana in se brez dlak na jeziku in metafor sprašuje o problematikah, pa se je Luciano Paronetto v zadnjem obdobju odločil, da se posveti pesnjenju v narečju, v njegovem primeru dialektu iz Trevisa, tudi ker so narečja po njegovih besedah »univerzalen jezik«. Celjski pesnik Ivan Dobnik ima do poezije zelo romantiziran in strukturiran pristop. Pesnikovanje je zanj ritual, saj zaobjema tudi pitje čaja in pisanje z nalivnim peresom. Chiara Carminati pa je izbrala verze, ki so se ji, bolj kot dogodku samemu, zdeli najbolj primerni kraju. Z občinstvom je tako delila svoje pesmi o naravi in kritično-ironične verze o pravih prinašalcih pomladi.