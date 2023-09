Pristojbine za ravnanje z odpadki v Dolini dve tretjini nižje

Pristojbina za ravnanje z odpadki Tari bo letos in prihodnje leto za prebivalce in prebivalke dolinske občine, ki jim te dni pošiljajo obrazce za plačilo 2023, če že ne prijetna, vsaj manj obremenjujoča. V občinske blagajne je namreč priteklo nekaj več kot 1,3 milijona evrov, s katerimi bodo krili del stroškov tako gospodinjstvom kot podjetjem.

Denar si je Občina Dolina zagotovila, potem ko je 2. marca lani vrhovno sodišče po dolgih letih sodnih obravnav sklenilo, da mora družba Siot, ki upravlja naftovod in naftne rezervoarje, z obrestmi poravnati znesek, ker med letoma 2005 in 2009 ni plačala pristojbine za nekaj več kot 762.000 kvadratnih metrov nepokritih površin. Vsote po zakonu ne smejo nameniti financiranju drugih del ali storitev, uporabijo jo lahko samo na področju odpadkov. Dolinski občinski odbor se je zato odločil, da denar nameni za znižanje pristojbine Tari za leti 2023 in 2024.

Ne gre sicer za pravo presenečenje, razveseljivo novico je dolinski župan Sandy Klun sporočil že septembra lani. Ko je napoved obrodila konkretne sadove, pa je včeraj dopoldne podrobneje obnovil dano stanje. S pristojno občinsko odbornico Elisabetto Sormani je potrdil, da je začasno znižanje pristojbine še slajše od začetno napovedanega, ko se je obetalo, da bodo pristojbino »le« prepolovili.

Občinski odbor se je odločil, da za letos odšteje od spremenljivega dela stroškov 4.194 evrov prispevka italijanskega ministrstva za šolstvo in nekaj več kot 470.000 evrov od izterjave utajenih davkov, ki se nanaša na zgoraj omenjeni postopek. Uporabniki bodo konkretno plačali le tretjino pristojbine za ravnanje z odpadki, se pravi 70 odstotkov manj kot bi morali, je poudaril. Tako so na občinskem svetu namigovali že aprila letos, zdaj pa je vest ne le uradna, temveč tudi resnična. Klun predvideva, da se finančna sredstva v teh dveh letih ne bodo povsem izčrpala in bi lahko zato manjše znižanje prišlo v poštev tudi za leto 2025.

