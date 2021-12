»Priznanj ne dobivajo samo vinarji«

Kako skodelico kave ponazoriti s črko abecede? V tržaški družbi Vidiz & Kessler so se pred dobrimi petnajstimi leti, ko so želeli svojo ponudbo razširiti na novo blagovno znamko, odločili, da jo bodo s črko Q. V kateri se, če pozorno pogledamo, lahko skrivata skodelica in njen ročaj. Nastala je tako znamka Qubik.

»Qubikov paradni konj je kava Puro arabica 100 %,« nam v hali na Proseški postaji (za tovarno Telit) pojasni direktor Igor Kobal. »Okus kave pa se spreminja glede na področja, kjer jo ljudje pijejo: na Tržaškem smo bolj navajeni na puro arabica, nekatera tržišča pa zahtevajo tudi nekaj robuste. Zato smo razvili linijo Italian Breakfast Collection in dve novi kavni mešanici – 8:20 in Boom. Pri imenu 8:20 smo se nekoliko poigrali – grafično spominja na ure, ki so nekoč bile na železniških postajah, 8:20 je v Italiji tudi ura kave, obenem pa števili ponazarjata mešanico: 80 arabica, 20 robusta. Na Sardiniji, kjer je Qubik kar konkretno prisoten, ali tudi v Nemčiji pa najraje pijejo našo močnejšo mešanico BooM (55 arabica, 45 robusta). Robusta daje kavi drugačno konsistenco, zlasti če jo piješ z mlekom. Kave z robusto so tudi bolj trpežne, arabica zahteva pri pripravi več pozornosti.«