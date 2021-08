Priznavanje kulturnega pomena spomenika bazoviškim junakom je v teku

Zavod za varstvo kulturne dediščine za FJK je sprožil postopek za priznanje kulturnega pomena spomenika bazoviškim junakom, je danes za Primorski dnevnik potrdila direktorica Simonetta Bonomi. Predlog za sprožitev omenjenega postopka so 30. decembra 2019 vložili krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji – Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij – ter Odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižici, pojasnjuje predsednik odbora Milan Pahor.

Sedaj, ko je deželni zavod za varstvo kulturne dediščine formalno začel postopek, bo po objavi odločbe direktorice Bonomi na uradni oglasni deski, do te naj bi prišlo v prihodnjih dneh, stekel 80-dnevni rok, v katerem je mogoče vložiti pripombe, te so lahko v podporo postopku ali pa tudi proti njemu. Zatem bo o priznanju kulturnega pomena spomenika bazoviškim junakom odločala deželna komisija za kulturno dediščino CoRePac.