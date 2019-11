Proces proti duhovniku: tožilstvo zahtevalo 22 let zapora

Za duhovnika Paola Piccolija, ki mu na tržaškem prvostopenjskem sodišču sodijo zaradi uboja sobrata msgr. Giuseppeja Rocca, sta tožilca Matteo Tripani in Lucia Baldovin na današnjem naroku zahtevala 22 let zaporne kazni, ker je po njunem mnenju on 25. aprila 2014 ubil sobrata, s tem da ga je zadavil.

Danes je na tržaškem sodišču potekal nov narok v okviru procesa proti Piccoliju, ki se bliža koncu, saj so bili danes na sporedu sklepni nagovori tožilstva in obrambe. Tožilca sta obnovila petletno dogajanje v okviru preiskave, ki je sledila najdbi trupla msgr. Rocca v njegovi sobi v duhovniškem domu 25. aprila 2014: sprva se je mislilo na naravno smrt, zaradi prisotnosti podplutb in zlomljene jezične kosti pa se je prvotna razlaga spremenila in začela se je preiskava o uboju z zadušitvijo oz. zadavljenjem. K prepričanju, da je Paolo Piccoli odgovoren za smrt Giuseppeja Rocca, so tožilca vodili predvsem krvni madeži, katerih DNK analiza je pokazala, da so Piccolijevi, in trditve nekaterih prič, da se je v trenutku blagoslovitve in maziljenja trupla nahajal predaleč od postelje, da bi lahko s krvavitvami, ki naj bi mu jih povzročala kožna bolezen, umazal rjuhe. Poleg tega sta Tripani in Baldovinova opozorila tudi na domnevno težnjo obtoženca, da se polasti zlasti nabožnih predmetov (iz Roccove sobe so izginile verižica, steklena posoda in lesen Marijin kipec) in njegovo neurejeno življenje ter podvrženost alkoholu. Z zaključki tožilstva se je strinjal tudi odvetnik prizadetih strank Libero Coslovich, ki je zahteval odškodnino v višini 150.677,26 evra.

S temi zaključki pa se ni strinjal obtoženčev zagovornik odvetnik Vincenzo Calderoni, ki je med drugim potožil, da je celoten postopek potekal pod vplivom predsodka do duhovnika Piccolija, ki so ga preiskovalci od vsega začetka vzeli na piko, nekatere priče naj bi lagale, sodišče pa ni dovolilo imenovanja strokovnega izvedenca, ki ga je izbrala obramba. Odvetnik je izključil Piccolijevo odgovornost za smrt sobrata in ponovno poudaril razlago, da je obtoženec rjuhe umazal s svojo krvjo med opravljanjem obreda maziljenja in blagoslovitve posmrtnih ostankov msgr. Rocca. Opozoril je tudi na domnevne netočnosti, ki naj bi jih vsebovala ekspertiza sodnega zdravnika Fulvia Costantinidesa, zlasti kar se tiče zlomljene jezične kosti: le-to naj bi utegnil zlomiti kar Costantinides sam med pregledom trupla. Prav tako je Calderoni opozoril na izginotje blazine s pokojnikove postelje, ki bi bila lahko uporabljena za to, da je bil msgr. Rocco zadušen.

Spregovoril je tudi sam obtoženec Paolo Piccoli, ki je podal svojo verzijo okoliščin, v katerih naj bi s krvjo umazal rjuhe postelje msgr. Rocca, obenem je retorično vprašal, zakaj naj bi zaradi par nepomembnih predmetov uničil 43 let verskega življenja, od katerih jih je 26 preživel kot duhovnik. Z msgr. Roccom se je srečal le trikrat ali štirikrat, je še dejal Piccoli, ki je odvetnikoma naročil, naj se v slučaju njegove obsodbe ne pritožita in zahteval, naj ga odvedejo v zapor.

