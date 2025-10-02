Prodajal kokain v lokalih tržaške »movide«

V soboto so tržaški lokalni policisti med preventivnimi kontrolami v lokalih t.i. tržaške »movide« ustavili moškega, ki je imel pri sebi več odmerkov kokaina, pripravljenih za uporabo in večji znesek denarja, za katerega sumijo, da gre za zaslužek pri razpečevanju.

Med preiskavo na njegovem domu so odkrili še precizno tehtnico in pol kilograma kokaina. Z njim bi lahko pripravil približno tisoč odmerkov, pri čemer bi lahko nezakonito zaslužil okrog 40.000 evrov. Ugotovili so, da je že znan organom pregona zaradi razpečevanja mamil, ropa, goljufije in kaznivih dejanj proti premoženju.

Moškega so aretirali in prepeljali v tržaški zapor.