Projekt za nov terapevtski bazen skoraj pripravljen

V kratkem naj bi na mizo tržaškega župana prispel projekt idejne zasnove za postavitev bazena v starem pristanišču, ki naj bi nadomestil poškodovani terapevtski bazen Acquamarina na mestnem nabrežju. To je na zadnji seji tržaškega občinskega sveta sporočil župan Roberto Dipiazza, ki se sicer ni želel spuščati v podrobnosti projekta, kritikom iz opozicijskih vrst pa je zagotovil, da je z ekonomskega vidika postavitev novega bazena na zemljišču, ki je v lasti tržaške občine, veliko ugodnejše kot pa obnova starega na parceli, ki ni v lasti tržaške občine. Na seji se je vnela vroča debata, iz katere je izšlo, da bo župan vztrajal pri svoji prvotni nameri, da se nov bazen postavi v starem pristanišču, tik ob nastajajočem kongresnem centru.

Kako daleč so s projektom, ki ga nameravajo izpeljati v sklopu povezovanja javnega in zasebnega sektorja, javnemu bi priskočil na pomoč zavod Credito sportivo, ki na državni ravni podpira šport in kulturo, smo vprašali idejnega vodjo projekta, nekdanjega tržaškega tenisača, ki že leta vrsto let živi in dela v Trevisu, Lea Bassija. Menedžer projekta Città dello sport, v sklopu katerega so sprva načrtovali na barkovljanskem nasipu urediti športno-rekreativno središče, nato pa je na plan prišla zamisel za bazen, nam je po telefonu povedal, da bodo prihodnji teden županu izročili načrt.

Pripravo tega so poverili arhitektu Danieleju Albericu, ki je sledil napotkom družbe Insport. Gre za družbo Claudia Magnija, podjetnika, ki po vsej Italiji upravlja kar 22 terapevtskih bazenov, dobil pa naj bi tudi koncesijo za upravljanje tržaškega bazena. »V tržaškem arhitekturnem biroju so dobili navodila, naj se pri pripravi načrta zgledujejo po bazenu v kraju Cesano Maderno v Lombardiji. Tamkajšnji terapevtski bazen naj bi postal prototip tržaškega,« je povedal podjetnik iz Trevisa, ki je ob tem poudaril, da bo realizacija bazena prvi korak k uresničevanju večnamenskega športnega središča Città dello sport na barkovljanskem nasipu.

Na vprašanje, če so v poštev vzeli možnost, da bi se zaradi izrednih koronavirusnih razmer projektiranje ustavilo, je podjetnik dejal, da je v teh negotovih razmerah mogoče tudi to. »Gre za izredne razmere znotraj že obstoječega izrednega stanja, saj so Tržačani po zrušenju strehe bazena Acqumarina ostali brez možnosti za rehabilitacijo. Mi si želimo, da bi naš projekt poosebljal nov začetek v širšem smislu,« je dejal Leo Bassi, ki je ob tem poudaril, da so pri projektiranju tržaškega bazena izhajali iz predpostavke, da bi ta moral biti večji, sodobnejši in funkcionalnejši od starega. Povedal je tudi, da so v projekt za nadomestitev bazena Acquamarina povabili zavod Credito Sportivo. S pomočjo tega bi tržaška občina prišla do posojila. Sprva se je razmišljalo, da bi lahko infrastrukturni objekt financirali v sklopu projektnega financiranja, pri katerem je finančna struktura organizirana na način, da bodoči prihodki projekta predstavljajo glavni vir servisiranja in kjer premoženje projekta predstavlja glavno obliko zavarovanja. S časom pa so ugotovili, da bi bil za tržaško občino bolj ugoden koncept projektnega lizinga. »O tem bomo govorili na prihodnjih sestankih z županom Dipiazzo. Skupaj bomo preučili vse možnosti in poskusili ugotoviti, katera bi bila najbolj primerna,« je povedal podjetnik Bassi, ki ocenjuje, da bi naložba lahko stala med 10 in 12 milijonov evrov, večji delež (51 odstotkov) pa bi prispevali zasebni investitorji. V kolikor se bo nadaljevalo s projektom, bi za njegovo realizacijo potrebovali približno leto in pol. Športno infrastrukturo bi gradilo podjetje Monticolo, ki sodeluje tudi pri postavljanju novega kongresnega centra.