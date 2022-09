Proračun bo za naložbe težji za 29 milijonov evrov

V proračunu občinskega oddelka za infrastrukturo, ki skrbi za naložbe v šole, ceste in muzeje, bo po rebalansu proračuna precej več denarja. Skupaj s prenosom lanskih sredstev bo predvidoma na voljo dodatnih 29 milijonov evrov; del denarja predstavlja lanski presežek, nekaj deželni transferji, večji del denarja pa bodo prispevali zasebni investitorji. Ti bodo v sklopu dveh projektov poskrbeli za večjo energetsko učinkovitost vseh občinskih poslopij (tako administrativnih kot vzgojno-izobraževalnih) in ulične razsvetljave. Občina Trst bo denar iz rebalansa usmerila v uresničitev projektov, ki so že v teku in ki so trenutno »pavzirali«, ker je zmanjkalo denarja.

To je na današnjem srečanju z novinarji napovedal pristojni za finance v Dipiazzevi mestni vladi Everest Bertoli. V družbi direktorja finančnega oddelka Vincanza Di Maggia je povedal, da želijo s tem rebalansom prioriteto dati delom, ki so jih začeli izvajati v preteklih letih. Kar 1,8 milijonov evrov iz malhe, v kateri je malo več kot 16 milijonov lanskih sredstev, bodo namenili športni infrastrukturi. Eden redkih novih projektov, ki jih bodo financirali s tem rebalansom, zadeva vzpostavitev športnega središča na barkovljanskem nasipu, skupna vrednost projekta je 4,7 milijona evrov (javno-zasebno partnerstvo).

Posebno poglavje predstavlja zdraviliški bazen Acquamarina, ki mu je doslej Občina Trst namenila pet milijonov evrov. Po zaslugi rebalansa bo zdaj na voljo skupno 6,2 milijona evrov.