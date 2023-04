Prosekar ne sme v prodajo

Pred nekaj dnevi je finančna policija opravila pregled v eni od prodajaln v Trstu in ugotovila, da v trgovini prodajajo steklenice prosekarja znanega tržaškega vinogradnika od Piščancev Andreja Boleta. Policisti so se zazrli v etiketo steklenice in po bežnem pregledu besedila na njej ugotovili, da ne odgovarja zakonskim predpisom. Tistih steklenic trgovina ne bi smela prodajati, so ocenili, naprtili upravitelju globo (nekaj sto evrov) in ga opozorili, da steklenic prosekarja ne sme več prodajati, sicer bi tvegal novo globo.

Trgovec je z dogodkom seznanil Andreja Boleta. Slednji je takoj posegel v vseh drugih trgovinah, ki prodajajo njegov prosekar in »izločil« svoje peneče vino iz prodaje, da ne bi bili tudi drugi prodajalci zaradi njega kaznovani. Tako ima sedaj na zalogi tisoč in več steklenic prosekarja, ki ne more oziroma ne sme v prodajo, kar predstavlja zanj nezanemarljivo škodo za težko opravljeno delo in izdatno gospodarsko izgubo.

Prosekar ne ...

Odločitev finančne policije je po svoje bizarna in predstavlja absurd: na Tržaškem, domovini prosekarja, ki je z imenom kraške vasi, po kateri je poimenovan, omogočil vinskim mogotcem iz bližnjega Veneta in sosedne Furlanije milijardne (!) zaslužke, je prodaja prosekarja prepovedana.

Finančni policisti niso nič krivi: držali so se, pač, zakonskih predpisov, in ustrezno ukrepali. Je bil njihov pregled v trgovini, ki je prodajala steklenice Boletovega prosekarja, naključen, ali ne, to ni bistveno.

Srž celotne zagonetne zadeve tiči drugje.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.