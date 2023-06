Proslavljali odhod »Titovih zatiralcev«

»Titovci niso bili osvoboditelji, temveč zatiralci.« Tako je na včerajšnji proslavi ob oseminsedemdeseti obletnici odhoda jugoslovanske vojske iz Trsta spregovoril tržaški občinski odbornik za finance Everest Bertoli. Odbornik je bil namreč uradni govornik na proslavi, ki jo je Občina Trst priredila v prostorih občinskega sveta. Tu so se zbrali prefekt Pietro Signoriello, predstavniki organizacij civilne družbe, vojaških enot, organov pregona ter politiki. Deželo je zastopal predsednik deželnega sveta Mauro Bordin, Občino Trst pa odbornici Elisa Lodi in Nicole Matteoni ter, poleg Bertolija, odbornika Massimo Tognolli in Maurizio De Blasio. Prisoten je bil ducat svetnic in svetnikov večine ter le tri predstavniki opozicije, Giovanni Barbo in Luca Salvati (DS) - ki sta kasneje v tiskovni noti kritično komentirala enostransko proslavo - ter Alberto Pasino (Punto franco). Župan Roberto Dipiazza je bil zaradi tehtnih osebnih razlogov odsoten.

Zbrane je najprej pozdravil predsednik občinskega sveta Francesco di Paola Panteca. »Trst je 1. maja 1945 bil pripravljen na mir. Ko so se zbudili, pa je bila realnost druga. Člani Titove komunistične jugoslovanske vojske niso prinašalci miru, temveč zatiralci, takšni in celo slabši kot nacisti, ki so komaj odšli.«

