Prostovoljstvo v očeh evropskih fotografov

Od ponedeljka do petka, 28. avgusta bodo v prostorih državne knjižnice Stelio Crise potekala zaključna srečanja projekta Volunterres4Europe, ki je nastal v okviru evropskega programa Erasmus+.Tržaško različico srečanj na temo prostovoljstva, ki od leta 2018 potekajo v Franciji, Nemčiji, Estoniji, Italiji in na Švedskem, so včeraj dopoldne predstavili občinski odbornik za nepremičninsko dediščino Lorenzo Giorgi, ki je pristojen tudi za splošne storitve in evropske projekte, in predstavniki občinskega urada za stike z Evropsko unijo Europe Direct - Europe Desk Trieste.

»V tem posebnem letu, ki ga je zaznamovala pandemija, so prostovoljci na vseh področjih odigrali zelo pomembno vlogo,« je poudaril Giorgi in povabil občane, naj obiščejo večini morda neznan urad Europe Direct v Ulici Procureria za občinsko palačo, ki ponuja mladim možnost prostovoljnega dela v tujini.

Projekt Volonteers4Europe naj bi svoj tržaški višek dosegel marca letos, a zaradi že dobro znanih izrednih razmer so dogodek preložili na avgust. V ponedeljek se bo tako ob 17. uri začela tritedenska razstava, ki jo je tržaška občina pripravila v sodelovanju z združenjem prostovoljcev Acquamarina. Enaindvajset fotografov je sledilo prostovoljcem iz petih evropskih držav in v kamero ujelo njihovo ljubezen do drugega.

Razstavo bo mogoče obiskati le v obliki vodenega ogleda, ob torkih od 15. ure do 16.30 in ob petkih od 10.30 do 12. ure. Obvezna je najava na elektronski naslov acquamarinaassociazionets@gmail.com. Organizatorji sporočajo, da lahko po dogovoru priredijo dodatne oglede.Tudi na dogodke se je treba predhodno prijaviti na zgornji naslov. Srečanja bodo sicer predvajali v živo na YouTube in Facebook kanalih združenja.