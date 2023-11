Proti izročitvi Radonjića ZDA

Alexandro Maria Tirelli, odvetnik črnogorskega krmarja Miloša Radonjića, ki so ga na podlagi mednarodne tiralice aretirali dva dni pred Barcolano, je na ministra za pravosodje Carla Nordia naslovil pismo, v katerem ga je prosil, naj se zoperstavi izročitvi njegove stranke ameriškim oblastem. Po Tirellijevi oceni bi Italija to možnost morala izključiti zaradi omejenega sodelovanja ZDA pri izročitvi italijanskih državljanov, ki so tam pridržani.

Radonjićev odvetnik je izpostavil odmeven primer Amande Knox, pa tudi primer italijansko-ameriškega državljana Jonathana Jamesa Coana, ki ga goriško tožilstvo išče zaradi spolnega nasilja, a ga Američani italijanskim oblastem nikoli niso izročili. Prav tako niso izročili televizijskega producenta Chica Fortija, ki je bil v ZDA aretiran pred petindvajsetimi leti zaradi umora in nato tudi obsojen na dosmrtno kazen. Kot je za Anso povedal Tirelli, so dvomi o Fortijevi dejanski krivdi že dlje časa prisotni, Američani pa so se v vseh teh letih požvižgali na prošnje Italije in tudi na določila strasbourške konvencije o premeščanju obsojenih oseb (1983), po kateri imajo obsojeni pravico odslužiti kazen v domovini.

Spomnimo, da so Radonjića aretirali zaradi domnevne vpletenosti v mednarodno trgovanje z mamili. Ameriški preiskovalci so ga osumili tihotapstva več kilogramov kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Obtoženi, ki je zaprt v zaporu v Tolmeču, kamor sicer pošiljajo največje mafijske šefe, trdi, da je nedolžen in da gre za zamenjavo osebo.