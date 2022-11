Proti nasilju nad ženskami z mlekom, marmelado in torbico

Trgovska veriga Coop Alleanza 3.0 nadaljuje s svojo podporo ženskam, ki so bile žrtve nasilja. Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, načrtuje novo solidarnostno kampanjo, ki nosi naslov Noi ci spendiamo, e tu?

Vse dni v novembru lahko člani in stranke z nakupom polposnetega mleka znamke Coop Uht s prepoznavno embalažo – z napisom Coop se zoperstavlja nasilju nad ženskami in vabilom, da se obrnete na organizacijo za boj proti nasilju in vtipkate številko 1522 proti zalezovanju –, nektarjev in marmelad Frutti di pace (proizvaja jih zadruga Insieme, ki so jo leta 2003 ustanovile ženske v Bratuncu na območju Srebrenice v Bosni in Hercegovini z namenom spodbujanja vrnitve beguncev nekdanje Jugoslavije) ter platnene torbice, ki jo je uresničila ilustratorka časopisa The New Yorker Diana Ejaita, prispevajo en odstotek stroška teh izdelkov za podporo 35 prganizacij, ki se zavzemajo za preprečevanje nasilja nad ženskami z nudenjem zatočišča in psihološke pomoči.

V Trstu bo pomoč koristil Odbor za državljanske pravice prostitutk. Več informacij o pobudi je na voljo na all.coop/25novembre.