Proti negibnosti s spremembami

Desna sredina bo na dolinskih volitvah letos prvič nastopila enotno. »Uspelo nam je združiti tri liste: prvo sestavljajo Bratje Italije, Naprej Italija, Liga in Noi, moderati ostali dve sta občanski listi, in sicer Lista Gombač in Lista Kompare. Cilj pa nam je skupen – osvojiti dolinsko občino in jo iztrgati iz krempljev levice,« je novinarje včeraj pred domom Ukmar pri Domju nagovoril dolinski desnosredinski županski kandidat Roberto Massi. Ko bi desna sredina osvojila občino, bi to bilo prvič. »Optimisti smo, saj čutimo bližino ljudi in želimo jim povrniti utišan glas,« je namignil in dodal, da so ljudje ugotovili, da se stvari ne spreminjajo, da v občini velja popolna negibnost, da je veliko razvojnih priložnosti, ki jih nihče ne izkorišča.

»Ostali smo na cesti, kljub temu, da je center Ukmar občinski objekt v koncesiji društvu Venturini. Kje je spodbujanje kulturne in demokratične rasti Slovencev v občini, ki ga navajajo pravila o uporabi stavbe?« je bil ogorčen Boris Gombač. S snopičem papirjev je naštel več točk, ki se jih bodo lotili. Prva na spisku je prostocarinska cona v Boljuncu, vključno z Interportom, ki je lastnik 24 hektarjev zemljišča in od družbe Bat prejema najemnino, in ladjarskega velikana MSC, ki zahteva prostocarinski davčni režim v Boljuncu. »Že pet let sprašujemo za ogled prostocarinske cone, ne občina in ne Interporto nas niso upoštevali,« je namignil in opozoril na potrebo po transparentnosti in odprtih vratih danes ljudem nedostopne občine. Dotaknil se je tudi družbe Siot in odstranjevanja tamkajšnjih odpadkov – koliko je teh, katero podjetje nudi to storitev in kam jih odnašajo, namignil, da poravnava med Občino Dolina in Srenjo Dolina ni zaključena, saj nekateri akti omenjajo kot lastnika zemljišč Zadrugo Dolga Krona.

Prvič se je v politične vode podal Alessandro Kompare, bančni uradnik, ki prebiva v Dolini štiri leta. Zakaj? Ker je zaskrbljen za svoje otroke, za zrak, ki ga dihajo. Siot je velikan, veliko je za njim interesov, neka pravila so pa nujna, je dejal. Marsikaj bi se dalo izboljšati – storitve za mlade (poletni centri, šport, prosti čas, kultura, jezikovni tečaji) in za starejše, pa tudi nekaj več predstav, koncertov in prireditev v malo uporabljenem gledališču ne bi škodilo. »Slovenec sem in mislim, da je napočil čas za preseganje delitev. Massija podpiram, ker ima dobre ideje, sodelovati pa je treba za dobrobit občine in njenih prebivalcev. Cilje se dosega skupaj, zato bodimo zgled za mlade,« je sklenil.