Protifašistični shod za vključujoč in solidaren Trst

»Proti nacističnim pozdravom, oboroženim pouličnim fašistom in tistim v inštitucijah, proti rasizmu in zatiranju migrantov in marginaliziranih ljudi, proti avtoritarnemu trendu, proti vojni« bodo somišljeniki odbora Proti starim in novim fašizmom ponovno stopili na tržaške ulice. »Hočemo vključujoč in solidaren Trst,» so med drugim zapisali v dvojezičnem tiskovnem sporočilu. Zbirališče bo v petek, 19. junija, ob 18.30, pred vhodom v pristanišče (varco 1) na Nabrežju Traiano.

Pobudniki shoda so isti, ki so se 19. maja zbrali na Drevoredu 20. septembra, da bi tako protestirali proti vsakoletni komemoraciji fašističnega veljaka Almeriga Grilza v Ulici Paduina. Jasno in glasno so želeli opozorili, da desnice, stegnjene v fašistični pozdrav, ne sodijo v Trst, dogajanje pa se je na drevoredu sprevrglo v nasilje in v urbano gverilo, ki jo preiskuje sodstvo.

Po tržaških ulicah želijo sedaj popeljati »živ, pluralističen, ljudski antifašizem«, saj se je v zadnjih tednih v njih utrdilo prepričanje, »da je nujno potrebna mobilizacija, ki naj v ospredje postavi krepitev solidarnosti, spomina na odporniško gibanje in boja proti vsem oblikam zatiranja«.