Prva učna pot septembra, pred njo pestro poletje

»Kamen je res element, ki od nekdaj povezuje ljudi v teh krajih in privablja ljudi od drugod.« Tako je odbornica občine Devin - Nabrežina za kulturo in turizem Marjanka Ban uvedla torkovo tiskovno konferenco o projektu KAVE. Ekosistemu nabrežinskega kamna se namreč obeta pestro poletje. Septembra naj bi bili nared večjezični panoji na prvi sprehajalni poti razpršenega Muzeja nabrežinskega kamna in kamnolomov. Pred tem pa bodo na vrsti dva vodena sprehoda, razstava in okrogla miza.

V nedeljo, 28. maja, bo ob 9. uri na vrsti prvi letošnji voden ogled projekta KAVE, ki je nastal v sklopu Tedna čezmejnega geoparka Matičnega Krasa. Nedeljski sprehod bo udeleženke in udeležence vodil po okolici Slivnega, kjer si bodo lahko ogledali gradišča in jame. Zbirna točka bo pred cerkvijo v Slivnem. Drugi voden ogled bo v nedeljo, 4. junija, ob 9. uri. Od zbirališča pred županstvom v Nabrežini se bo skupina podala po delu prve poti razpršenega muzeja do Rimskega kamnoloma. Tega bodo udeleženke in udeleženci lahko obiskali. Za oba ogleda je zaželena prijava preko elektronske pošte na naslov info@estplore.it.

Kot nam je ob robu konference zaupala odbornica Marjanka Ban, naj bi bila prva učna pot muzeja med nabrežinskimi kamnolomi in razgledno točko Tiziana Weiss nared jeseni. Panoji bodo obiskovalcem predstavili zgodovinsko in umetniško plat kamnarstva pri nas.