Prve lesene jasli naj bi bile končane spomladi

Pri Sv. Ivanu po zastavljenih načrtih rastejo prve lesene in energijsko varčne jasli, v katerih bodo že prihodnje šolsko leto sprejeli 66 malčkov. Gradbena dela, ki so se začela januarja letos, potekajo po načrtih, končana pa naj bi bila predvidoma spomladi prihodnje leto. Naložba je vredna skoraj tri milijone evrov. Občina Trst je iz državne blagajne prejela 1,9 milijona evrov, preostali denar pa prihaja iz občinske blagajne.

Potek del sta včeraj pri Sv. Ivanu predstavila župan Roberto Dipiazza in pristojna za infrastrukturna dela Elisa Lodi. Ta je povedala, da gre za prvi takšen vrtec oz. javni objekt, ki bo narejen z masivno leseno konstrukcijo. Nove jasli, ki bodo povezane s sosednjim vrtcem, se bodo razprostirale na 9700 kvadratnih metrov veliki površini, kompleks, ki meri pet metrov v višino, pa bo lahko računal na 906 kvadratnih metrov uporabne površine. Urejenih bo več prostorov, je povedala Lodijeva, ki je spomnila, da se je na tem območju nahajala vojašnica Chiarle, ki so jo porušili poleti 2020.

Na oddelkih bodo sprejeli 43 malčkov v starosti od treh do 12 mesecev in 23 srednjih malčkov (od 12 do 36 mesecev). Podoba kompleksa je bila že včeraj dobro vidna. Poleg razredov bodo otroci imeli na voljo tudi igralnico, jedilnico, prostore za spanje, vozičke in strokovne sodelavce. Jasli bodo imele 20 zaposlenih. Odbornica je tudi povedala, da bodo na dvorišču uredili prostore, ki bodo omogočili kvalitetno izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa malčkov, ob poslopju pa bo tudi parkirišče. Vhod v nove jasli bo z Ul. Docce 15.

