Prvi kamni spomina na tržaškem Krasu

Spotikavci so dosegli tudi tržaški Kras. Prihodnji konec tedna bodo postavili prvih 29 medeninastih obeležij domačinom, ki so bili umorjeni, deportirani ali preganjani v obdobju nacifašizma. Gre sicer le za prvo dejanje, saj se delo nadaljuje, v prihodnjih letih se jim bodo pridružili še drugi, so že napovedali.

V občini Devin-Nabrežina jih bodo v petek, 27. januarja, na dan spomina na žrtve holokavsta v devetih vaseh in naseljih položili trinajst (o dogajanju na tem koncu bomo poročali naknadno). Dan kasneje, v soboto, bodo na zahodnem delu kraške planote, na Kontovelu, Proseku in v Križu namestili šestnajst spotikavcev. Polaganje se bo ob 14. uri začelo pred kontovelsko cerkvijo, od koder bodo udeleženci krenili do kulturnega doma na Proseku in nato približno ob 16. uri prišli do pokopališča in nato še cerkvice sv. Roka v Križu. Na zadnji točki bo potekala kulturna prireditev, na kateri bodo nastopili kriški moški pevski zbor Vesna, pevke skupine Kriške ribice in učenci osnovne šole Alberta Sirka.

S skupnimi močmi

Osrednji govornik bo predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni, ki se mu je tudi porodila zamisel, da bi se domačim žrtvam poklonili še s kamni spomina.

Drugače je šlo za skupno delo, pri katerem so sodelovale domače sekcije Vzpi-Anpi in društva vseh treh vasi. Veliko dragocenih podatkov je bilo poleg tega zbranih v publikacijah, ki so izšle ob postavitvi posameznih vaških spomenikov padlim oziroma njihovih obletnicah.