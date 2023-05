Prvi maj za delo in ustavo

Za gospodarski razvoj Trsta ni dovolj le turizem, potrebna je tudi industrija, v širšem smislu pa so potrebne take politike, ki naj ščitijo kupno moč družin pred inflacijo, nudijo dostojne plače in pokojnine ter vsem dostopno javno zdravstvo in izobraževanje. Prav tako so potrebne politike, usmerjene v boj zoper izkoriščanje in prekarnost dela. Prav tako je tematika dela tesno povezana z določili in duhom italijanske ustave, ki obhaja letos svojo 75-letnico in katere prvi člen določa, da je Italija demokratična republika, ki temelji na delu. Na to so opozorili govorniki na letošnjem tradicionalnem prvomajskem shodu v Trstu, ki se ga je po podatkih tržaške kvesture udeležilo okoli tri tisoč ljudi, ni pa bil enoten, saj se je po skupnem štartu pri Sv. Jakobu vedno po podatkih kvesture kakih 400 somišljenikov sindikata USB usmerilo na Trg Liberta', kjer so imeli svoj shod, medtem ko se je nekaj desetin nasprotnikov covidnega potrdila ustavilo na Borznem trgu (sindikat Confsal pa je napovedal čisto svoj shod na Trgu Venezia).

Glavnina udeležencev pa se je napotila na Veliki trg, kjer so prisluhnili govorom predstavnikov zveznih sindikatov CGIL, CISL in UIL. Prisotne so nagovorili tržaški vodja CGIL Michele Piga, predstavnik istega sindikata Renato Kneipp (v slovenščini) in državni tajnik CISL Andrea Cuccello. V ospredju je bila kriza tržaških tovarn Wartsilä in Tirso, pri čemer je bila izpostavljena velika solidarnost, ki jo je Trst izkazal delavcem teh podjetij. Govorniki so tudi poudarili, da morajo občinski upravitelji in javni uradniki prisluhniti zaposlenim oz. sindikatom, odločno so tudi obsodili še vedno pereč pojav smrti in nesreč na delovnem mestu. Delu je treba vrniti njegovo vrednost, industrijske politike pa oblikovati v sodelovanju s svetom dela, je bilo še rečeno na shodu, kjer so govorniki poudarili temeljni pomen italijanske ustave, ki je nastala iz antifašističnega boja in po 75 letih nikakor ni zastarela.