Prvi mali maturantje v koronačasu

Seminarska naloga in videopogovor o izbrani temi. Za to različico »male mature« se je v času novega koronavirusa odločilo italijansko ministrstvo za šolstvo in tako so jo prejšnji teden tudi izpeljali na nižji srednji šoli Simona Gregorčiča v Dolini. Utrli so tako pot drugim šolam te stopnje s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, kjer bo prilagojeni državni izpit potekal ta in naslednji teden.

Ne gre pa za nobeno podiranje rekordov. Državni izpit so začeli in zaključili še pred samim uradnim začetkom šolskega leta, ker so bili v to primorani zaradi internih organizacijskih razlogov, je razložila ravnateljica Lučka Križmančič. »Po koncu prvega polletja smo v medpredmetni povezavi med slovenščino, italijanščino, angleščino in nemščino začeli učencem posredovati, kako pripraviti powerpoint predstavitev. Bilo je torej, kakor bi nekako slutili, kaj se bo potem zgodilo,« je dejala. Tehnološko obarvana želja, da bi mlade še pred pandemijo covida-19 naučili podajati učne vsebine s pomočjo sodobne tehnologije, se je torej obrestovala.