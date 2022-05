Prvi obrok za plačilo davka na odpadke konec septembra

Čeprav bi morala biti pristojbina na ravnanje z odpadki (Tari) letos za milijon evrov višja kot leto prej, občanom in občankam ne bo treba seči globlje v žep. Občina Trst bo razliko plačala delno z državnimi prispevki, delno pa z denarjem iz občinske blagajne. Po zaslugi sredstev v višini 1,6 milijona evrov bo cena storitev še letos zamrznjena, kar pomeni, da bodo tudi letos skupno komunalne storitve stale 38,5 milijona evrov. Davek Tari bo mogoče plačati v dveh obrokih. Prvi obrok bo zapadel konec septembra, drugi pa 2. decembra.

To je na včerajšnji novinarski konferenci napovedal pristojni za finance v občinski upravi Everest Bertoli, ki je uvodoma spomnil, da so to novico sporočili že februarja, a jim je nadzorni organ AUSIR, ki postavlja pravila igre z odpadki, zeleno luč za zamrznitev cen dal šele konec aprila. Kot je dejal Bertoli, bodo sklep o pristojbini na ravnanje z odpadki v dvorano občinskega sveta poslali do konca maja.